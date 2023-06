Hvor lenge kan man holde seg våken?

11 døgn og 25 minutter er offisielt det lengste et menneske har holdt seg våken. Bak rekorden sto amerikaneren Randy Gardner, som da var 17 år. Han gjennomførte forsøket i forbindelse med et skoleprosjekt, som ble overvåket av søvnforskere.

Gardner startet rekordforsøket 28. desember 1963, og avsluttet det da han sovnet 8. januar 1964. Underveis i forsøket opplevde han at synet ble svekket, at han hadde problemer med å formulere seg, fikk problemer med konsentrasjonen og ble humørsyk og irritabel. Senere begynte hukommelsen å svikte, og han fikk rare og uhyggelige hallusinasjoner.

Gardner fikk heldigvis ikke noen varige men av eksperimentet. Likevel vil søvnforskere i dag fraråde ethvert lignende forsøk, og Guinness rekordbok registrerer ikke lenger rekorder av denne typen.

Årsaken er tusenvis av vitenskapelige undersøkelser som viser at søvnmangel er veldig ødeleggende for helsa. På kort sikt svekker søvnmangel blant annet konsentrasjonsevnen og årvåkenheten, og på lengre sikt øker risikoen for en rekke ulike lidelser.