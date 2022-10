2 Hvorfor snorker man?



Overvekt er en vanlig grunn til snorking. Veier du for mye, kan du nemlig både ha fettvev på utsiden av halsen og inne i svelget, spesielt ved tungeroten. Det betyr at det er mindre plass til luften som skal passere, og så blir det lyd.

4 Hvilke hjelpemidler virker?



Det er ikke vanskelig å finne forskjellige remedier når du eller sengepartneren tråler nettet på jakt etter ting som kan bidra til nattero og god søvn. Felles for alle er at du ikke har noen garanti for at de virker. Dessverre. Forskjellige ting virker for forskjellige mennesker.

Ørepropper mot snorking

Ørepropper er en klassiker når man vil stenge ute lyd. Det største problemet med snorking er jo at en eventuell partner ikke får den nødvendige natteroen.

Og ørepropper kan være et effektivt tiltak. De finnes i utallige varianter, av voks, silikon, skumplast, metall og gummi – med ulik grad av støydemping.

Snorkeskinne eller biteskinne

Tannlegen kan muligens hjelpe deg med snorkingen ved å lage en såkalt snorkeskinne i plast – også kalt en biteskinne.

Skinnen lages etter et avtrykk av tennene. Den virker ved at underkjeven trekkes frem når du biter i den, og dermed skapes mer rom for luftgjennomstrømning. I noen tilfeller kan det redusere snorkingen.

Tennisball mot snorking

Mange snorker bare når de ligger på ryggen, fordi tungen da faller helt tilbake og delvis blokkerer luftstrømmen. Derfor går et gammelt råd ut på å sy inn en tennisball i pyjamasryggen.

Ja, du leste riktig. Det kan faktisk virke, selv om det høres litt merkelig ut. Selv om snorkeren ligger på siden når han eller hun sovner, opplever likevel de fleste at de snur seg i løpet av natten. Har man en tennisball i ryggen, vil man i hvert fall ikke ligge på den.

Snorkeplaster

Det er også mulig å bruke plaster mot snorking. Plasteret skal i teorien åpne nesen og gjøre det lettere å trekke pusten, slik at det blir mindre motstand som kan føre til snorking.

Neseklemme

På samme måte som at snorkeplasteret skulle åpne nesen utenfra, skal neseklemmen åpne nesen fra innsiden og på den måten gi bedre kår for et lydløst åndedrett.

Hvert sitt soverom

Hvis verken ørepropper eller andre tiltak virker, er det ett tips som alltid fungerer – nemlig at snorkeren og sengepartneren sover i hvert sitt rom.

Det kan virke trist og ensomt hvis man er vant til å sove sammen, men det kan være en løsning å dele opp uken i dager der man deler seng, og dager der man ikke gjør det.

På den måten kan den pårørende finne ro i at det vil være netter da man er sikker på at søvnen ikke forstyrres av snorking. Andre dager kan man fortsatt prøve seg frem med ørepropper, snorkeskinner og annet som har vist seg å virke mot støyen.