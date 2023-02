Hva er forskjellen på stress og depresjon?

Du kan føle glede selv om du er stresset, og det er ofte lettere å sette inn tiltak. Er det for eksempel jobben som er problemet, kan det hjelpe å ta en lengre pause. Men hvis du deprimert, blir du ikke nødvendigvis bedre hvis du fjerner deg fra det som har utløst depresjonen.

Derfor er det ifølge forskeren lettere å gjøre noe selv for å håndtere stress enn en depresjon.

Stress oppstår ofte når vi ikke føler at vi kan leve opp til kravene fra omgivelsene eller oss selv. Depresjon er en mer sammensatt lidelse som både kan være genetisk betinget og forårsaket av traumer og opplevelser tidlig i livet.

Selv om stress og depresjon ofte overlapper hverandre, er det snakk om to ulike tilstander . I motsetning til depresjon er nemlig ikke stress definert som en psykisk sykdom, men som en belastningstilstand.

– En person som er deprimert i en lengre periode, har ofte problemer med å skjøtte jobben og pleie forhold. Og da ligger alt til rette for stress.

Det er også veldig vanlig at de to tilstandene oppstår etter hverandre. Langvarig stress som ikke blir tatt alvorlig, fører ofte til depresjon. Ifølge depresjonsforskeren skjer det blant annet fordi kroppen skiller ut stresshormonet kortisol som er harmløst på kort sikt, men som over lengre tid kan skape en ubalanse i samarbeidet mellom de ulike sentrene i hjernen.

Det er heller ikke uvanlig at man blir stresset av å ha en depresjon.