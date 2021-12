Mange går rundt og er ikke klar over hvor mange kalorier de egentlig får i seg i løpet av en dag. Særlig hvis du spiser sunne hovedmåltider med mye grønt, kan du være en av mange som er mer eller mindre blinde for sukker og tomme kalorier ellers. Husk at kroppen din ikke skiller mellom når du spiser hva, når det handler om hvorvidt maten legger seg som fett. Se gjerne på ditt totale kosthold med et kritisk blikk for å få et realistisk bilde av om du bør kutte ut et par mellommåltider.