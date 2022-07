Hvis du har hørt det, er det delvis riktig.

For noen er det faktisk bedre å velge en annen type kaffe enn den som kommer ut av en presskanne. Det skyldes den måten denne kaffen blir tilberedt på.

Kaffebønner inneholder hundrevis av stoffer, men kahweol og cafestol er ekstra interessante. Disse to stoffene kan føre til et økt nivå av LDL-kolesterol i blodet. Det som også kalles det «dårlige» kolesterolet, og som øker risikoen for åreforkalkning.

Allerede på 1990-tallet oppdaget imidlertid forskere at en svært stor del av disse stoffene forsvinner når kaffen renner gjennom et helt vanlig kaffefilter.

Det samme skjer ikke når du bruker en presskanne, og derfor kan du få en mindre økning i LDL-kolesterol hvis du liker dytt-ned-kaffen. Det er likevel ikke noe du trenger å bry deg om hvis du ikke har høyt kolesterol fra før.

Generelt er det ingen grunn til å frykte den svarte drikken, ettersom kaffe har utrolig mange positive helseeffekter.