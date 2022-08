Det er alltid lurt å skylle frukt og grønt godt før du setter tennene i godsakene. Det minsker risikoen for å bli syk av eventuelle jordrester eller bakterier fra de hendene som har høstet dem.

Men hvis du tror at en runde under springen fjerner alt av sprøytemidler, har vi dessverre en dårlig nyhet. Bøndene bruker sprøytemidler til å bekjempe ugress, sopp og skadedyr, og en del av det havner på avlingene.

Ettersom sprøytemidler har forskjellige egenskaper, er noen lettere å vaske av enn andre. Et forsøk med jordbær viser at omtrent en tredel av to typer sprøytemidler kunne fjernes, mens bare en femdel av en tredje type sprøytemiddel forsvant sammen med vannet under springen.

Sprøytemiddelrester sitter spesielt i skallet, og derfor slipper du en god del av dem når du skreller frukt og grønnsaker, slik du temmelig sikkert gjør med frukt som for eksempel bananer og appelsiner.

Økologiske produkter er et godt valg for å unngå sprøytemiddelrester i salaten eller fruktskåla, selv om noen sprøytemidler faktisk er tillatt i økologisk produksjon.

Står valget mellom konvensjonelt produsert frukt og grønt fra Norge eller utlandet, får du som hovedregel færrest sprøytemiddelrester når du velger norske varer.