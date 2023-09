Avokadoen har blitt beskyldt for å være en miljøsynder, først og fremst fordi dyrkingen krever store vannmengder. Det er likevel vanskelig å si noe helt generelt om klimapåvirkningen, fordi det kan være stor forskjell på dyrkingen, avhengig av området avokadoen dyrkes i.

Det du trenger å vite, er at problemet er størst hvis det er vannmangel i dyrkingsregionen, slik at "din frukt" på den måten er skyld i at dyr og mennesker tørster. Alle trær, også avokadotrær, forbruker mye vann, men det er en helt naturlig del av naturens syklus.

Et annet klimaaspekt ved avokadoen er at den dyrkes langt fra Skandinavia, og dermed må transporteres over store avstander for å komme fram til forbrukerne. Det er særlig flytransporten som er problematisk, og avokadoer transporteres som regel med fraktskip, der det kan være svært mange varer, noe som gir et lavere klimaavtrykk.

Går du generelt for å spise så klimavennlig som mulig, er det aller beste valget imidlertid å spise sesongens frukt og grønnsaker som er dyrket lokalt.

Sammenligner du en avokado med for eksempel storfekjøtt, er det ingen tvil om at en avokado har et langt mindre karbonavtrykk. En kilo avokado har et karbonavtrykk på 1,07 CO2e, mens en kilo magert storfekjøtt har et karbonavtrykk på 35,86 CO2e.