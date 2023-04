Er det «verre» å spise om kvelden enn om morgenen?

Et råd fra forskningen lyder at du bør spise som en konge om morgenen, som en dronning til lunsj og en liten prins om kvelden for å holde deg slank. Sannheten er imidlertid at studiene peker i alle retninger, så det er ikke mulig å gi et entydig svar på om du legger mer på deg av å spise om kvelden enn om morgenen, så lenge du ikke overskrider kaloriregnskapet.

REGN UT: Hvor mange kalorier trenger jeg?