Ernæringsfysiologen: Derfor kan du trygt droppe mellommåltidene

Det er en myte at forbrenningen stopper opp hvis den ikke får i deg mat fortløpende.

En annen utbredt myte er at du blir skrubbsulten hvis du ikke får mellommåltider. At du i slike tilfeller vil kaste deg frådende over neste måltid, og får for mange kalorier totalt sett. Det er sikkert sant for noen, men for andre er det faktisk lurt å droppe mellommåltidene. Jepp, hvert eneste et.

Det kan nemlig godt hende at det er det du spiser mellom måltidene som gjør at tallet på badevekten øker.

REGN UT: Hvor mange kalorier trenger jeg?

Og vi har mer: Du kan også uten problemer skippe et av dagens hovedmåltider, for eksempel frokosten. Kroppen kommer sakte, men sikkert til å venne seg til ikke lenger å våkne sulten, og du sparer en del kalorier.

Hvis du er frisk og ikke er undervektig, kan du også faste en hel dag av og til. Da går du ikke helt tom, som noen kaller det, for kroppen frigir fett fra kroppens fettlager, som den kan tære på slik at du får den energien du trenger.

Dyreforsøk viser at faste kan forebygge en del sykdommer og forlenge livet. Det ville ha tatt mange år å gjøre lignende forsøk med mennesker, ettersom vi vanligvis lever lenger. Forskere mener likevel at de biologiske mekanismene gjelder for oss også, så kanskje vi også kan ha nytte av å faste regelmessig.

Her får du noen tips om å spise færre ganger daglig. Og hvis du virkelig trenger mellommåltider, får du en del sunne forslag til det også.