Blærekatarr – eller urinveisinfeksjon – er en sykdom som er hyppigere blant kvinner enn blant menn. Det skyldes at vi kvinner har kortere urinrør og dermed økt risiko for at bakterier kommer på avveie.

Har du hatt blærekatarr, har du trolig også hørt at du skal drikke mengder av tranebærjus. Lenge trodde man nemlig at de aktive stoffene i tranebær kan motvirke visse colibakterier fra tarmen, som ofte er det som gir infeksjon i blæren.

Husrådet har likevel gjentatte ganger blitt avvist av forskere, som ikke har kunnet bekrefte at tranebær faktisk virker mot blærekatarr. Det ble ikke funnet sammenheng under et forsøk med kvinnelige beboere på et pleiehjem i 2016. Det gjorde det heller ikke under en gjennomgang av 24 studier fra helt tilbake til 2012. Derfor har rådet blitt sett på som en myte.

Nå gir likevel en studie nytt liv til teorien med nye og overraskende resultater. Forskere ved Flinders University og The Children's Hospital i Westmead har sett på 50 nyere studier med totalt nesten 9000 deltakere. De kom til at det faktisk er hold i påstanden om at tranebær virker mot blærekatarr – I hvert fall når det tas forebyggende.

Reduserer risikoen med 25 prosent

Ifølge den nye forskningen reduseres risikoen for gjentatte urinveisinfeksjoner med en firedel blant kvinner som tar tranebærjus eller andre tranebærprodukter, som tabletter og kapsler. For barn og personer som ofte får blærekatarr på grunn av sykehusopphold eller annen medisinsk behandling, er risikoen sågar halvert.

Forskerne fant likevel ingen sammenheng mellom inntak av tranebær og færre urinveisinfeksjoner hos eldre kvinner på institusjon eller hos gravide. De understreker også at tranebær bare ser ut til å ha forebyggende virkning hos folk som ofte plages av blærekatarr.

Du må altså fortsatt gå til legen og eventuelt få antibiotika hvis du får akutt blærekatarr. Derimot kan du drikke tranebærjus for å motvirke at betennelsen kommer tilbake.