En del fedmeforskere peker på ultrabearbeidet mat som en av de største bidragsyterne til fedmeepidemien i vår del av verden.

I tillegg til fett og sukker inneholder det meste av ultrabearbeidet mat nemlig også smaksforsterkere som gjør produktene enda mer forlokkende og gjør at vi spiser for mye av dem. I tillegg er proteininnholdet ofte lavt i denne typen mat, og noen forskere mener at det bare øker behovet for å spise mer av den – i en slags kamp for å få dekket proteinbehovet.