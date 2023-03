Slik blir morgenkaffen enda sunnere

Polyfenoler er en gruppe av de mest kjente antioksidantene og finnes i mange matvarer, forteller Marianne Nissen Lund. Hun er professor i næringsmiddelkjemi og en av hovedpersonene bak studien.

“Polyfenoler er en gruppe antioksidanter som finnes naturlig i blant annet planter, frukt, grønnsaker, vin, øl, rødvin og kaffe. I tillegg til at de finnes i plantebaserte matvarer blir de ofte også tilsatt animalske produkter, blant annet fordi de bremser harskningsprosessen i kjøtt.”

Polyfenoler er kjent for å virke betennelsesdempende, men mye tyder på at de løser akkurat den oppgaven enda bedre i samspill med proteiner, forklarer professoren:

“Betennelser kan oppstå når du for eksempel overbelaster en muskel, blir utsatt for et slag eller i forbindelse med visse sykdommer, som leddgikt. Vi visste fra før at polyfenoler kan dempe betennelser, men det nye i denne studien er at kombinasjonen av polyfenoler og proteiner forsterker den antiinflammatoriske virkningen,” forteller Marianne Nissen Lund.