Vi kan vel si at bananbrød er en slags hybrid mellom et brød og en kake. Et søtt brød eller en sunn kake om du vil. Brødet minner mye om banankake, men der banankaka er fylt med fettstoff og tilsatt sukker, er det svært lite eller ikke noe sukker i bananbrød, og noen ganger er det også grovt mel eller gryn i deigen. Brøde er imidlertid like luftig og saftig som en kake, og liker du banan, så liker du bananbrød. Vi sverger.