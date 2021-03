Squash-pasta versus vanlig pasta

Den viktigste grunnen til å velge squash-pasta framfor vanlig pasta, er at det er mye mindre kalorier i squash. I 100 gram vanlig, kokt pasta, er det 129 kcal, mot 17 kcal i en tilsvarende mengde squash. Du sparer altså hele 112 kcal per 100 gram når du velger squash-pasta i stedet for vanlig pasta.

Gå ned i vekt med squash-pasta

Den store forskjellen i kaloriinnholdet skyldes spesielt at det er mange flere karbohydrater i pasta. I 100 gram kokt pasta får du 27 gram karbohydrater, mens det bare er 2,6 gram i 100 gram squash-pasta.

De fleste spiser fort 200 gram pasta til middag. Hvis du spiser så mye pasta eller en annen type stivelse som ris og poteter hver dag, kan du faktisk spare så mange kalorier at du går ned én kilo i fett i måneden.