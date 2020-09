12 stykk

Slik lager du Ølandshveterundstykker med kokte frø og flak

Ung surdeig:

Ca. åtte timer før du skal lage deigen, tar du 1 dl surdeig og tilsetter vann og mel.

La det stå i en bolle med løst lokk på kjøkkenbenken.

Kokte hvetefrø:

Skyll hvetefrøene i kaldt vann.

Kok dem møre med vann og salt under lokk, ca. 20–30 minutter.

Elting:

Rør surdeig, salt og fullkornmel i vannet.

Tilsett hvetemel, og elt deigen godt – til den slipper bollen.

Tilsett hvetefrø, og elt dem raskt inn i deigen.

Heving:

Pensle en bolle med olje, legg i deigen, og ha på lokk/ plastfilm.

La deigen stå i én time på kjøkkenbenken før den settes kaldt i minst 12 timer.

Ta den ut, og la den stå i én time.

Sett en stekeplate med bakepapir i ovnen, og varm den til 250–270 grader.

Hell litt rapsolje på benken, og lirk forsiktig ut deigen.

Del deigen til rundstykker ved å hakke deigen med en metallspatel og "spenne" den ved å skyve deigen innunder seg selv. Strø hveteflak over.

Flytt forsiktig rundstykkene over på den glovarme stekeplaten.

Skru ned varmen til ca. 240 grader etter fem minutter. Stek rundstykkene til de er mørkebrune og flotte, ca. 20 minutter.

TIPS! Har du eltet deigen lenge nok?

Kjør glutentesten: Ta en bit deig, og strekk den ut til den er gjennomsiktig som et pergamentpapir uten at den går i stykker. Hvis det går, er deigen perfekt eltet og klar for heving. Går deigen i stykker, må du elte litt til.