Gresskarsuppe – høstens beste humørspreder

Hvor mange kalorier er det i gresskarsuppe?

Gresskar har et ganske lavt kaloriinnhold, så gresskarsuppa trenger ikke bli noen kaloribombe hvis den fortrinnsvis er basert på gresskar. Vi har for eksempel en oppskrift på gresskarsuppe med ingefær og gurkemeie, som har et kaloriinnhold på 287 kcal per servering. ➡️ Gå til oppskriften

Hvis du liker suppa ekstra kremete med fløte eller smør, så tilfører du samtidig ekstra kalorier.