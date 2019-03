Så lett gir du treningen et boost

11. Kombiner to styrkeøvelser

Du er ganske sikkert vant til å kjøre tre–fire runder av én øvelse før du går videre til neste, men du får faktisk mye større effekt hvis du kobler sammen to øvelser. Kjør først et sett av én øvelse, og så går du rett videre til neste øvelse og kjører ett sett av den før du tar pause. Metoden kalles for supersett og kan bestå av flere øvelser for samme muskelgruppe eller for to forskjellige muskelgrupper, for eksempel sete/lår og skuldrer, som eksemplet nedenfor. Er du nybegynner, bør supersettene bestå av én øvelse for underkroppen og én for overkroppen.

Knebøy med skulderpress er en god kombi-øvelse. Her ser du hvordan du utfører den.

12. Ta tiden på pausene

Bruk telefonen som stoppeklokke når du løfter jern, slik at du ikke tar for lange pauser mellom hvert sett. På den måten unngår du både å bruke mer tid enn høyst nødvendig på å trene, og at treningsintensiteten blir for lav. Hvis du ikke er nøye med lengden på pausene, utsettes kroppen for ekstra stress, og det bidrar til å øke energiforbruket. Hvor lange pausene bør være, avhenger imidlertid av belastningen. Hvis du løfter veldig tungt, krever det lengre pauser, men hvis du driver med sirkeltrening, bør pausene helst være så korte som mulig for å pulsen oppe.

Så lange bør pausene være

Tung styrketrening: 2-3 min.

2-3 min. Middels tung styrketrening: 1-1½ min.

1-1½ min. Sirkeltrening:

13. Tren noe du er dårlig på

Utfordre deg litt ekstra i ny og ne ved for eksempel å veksle mellom apparater, frie vekter, kettlebells og strikker, eller ved å gå på en ny gruppetime. Dermed tvinger du musklene til å jobbe på en ny måte, og det er bra for hjernen og forbrenningen – selv om du kanskje føler at du famler litt i starten.

14. Spar all skravling til garderoben

Klarer du fint å skravle med sidemannen når du trener? Vel, i så fall er ikke intensiteten høy nok. Vil du se resultater, må treningen være så hard at du har nok med å konsentrere deg om den. Bruk eventuelt Borg-skalaen nedenfor til å vurdere intensiteten uten å bruke pulsklokke. Prøv hele tiden å være over skravlegrensa hvis du vil se resultater på kondisjonen.