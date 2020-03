12. Du blir i bedre humør

Kanskje du allerede har opplevd det selv, men en gåtur kan gjøre underverker for humøret. Ifølge Sundhedsstyrelsen har fysisk aktivitet også både en forebyggende og behandlende effekt på depresjon.





13. Du kan gå rett etter et måltid

Ved mange mosjonsformer bør du helst vente to timer med å trene etter at du har spist, slik at du ikke føler ubehag. Slik er det ikke med gange. Du kan gå en tur rett etter et måltid, og det er til og med bra for fordøyelsen.





14. Du kan være sosial samtidig

Den siste fordelen er vanskelig å slå, for gange er en av de få mosjonsformene der du kan få en god prat mens du er aktiv. Gå med mannen din, tenåringen, en kollega, en venninne eller moren din - og få snakket ut om alt.