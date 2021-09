Fem tips til å få mer ut av gåturen

Alle klarer da å gå, tenker du kanskje. Og det er helt riktig, for kroppen er langt på vei flink til å tilpasse seg ulike aktiviteter. Men hvis du går mye, er det likevel lurt å fokusere litt mer på teknikken for å forebygge smerter i for eksempel korsrygg, knær og føtter. Først og fremst er det viktig at du går mest mulig naturlig og slapper av i overkroppen, slik at det føles uanstrengt. Her er et par ting til du kan tenke på underveis:

Pass på at skuldrene er lave og avslappede.

Rett deg opp i ryggen.

Stram magen.

Sving godt med armene for å øke tempoet.

Skyt hofta litt fram.

Ta lette skritt uten å trampe.