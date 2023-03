Gå 11 minutter om dagen og lev lenger

Hvor mange minutter om dagen bruker du på å se på mobilen? Ligge på sofaen? Ta kaffepause? Kan du finne bare 11 minutter i all denne stillesittingen til i stedet å gå en rask tur? I så fall øker du sjansen for å leve lenger ganske betydelig.

Det er i hvert fall konklusjonen i en stor studie ved Cambridge University, der forskere har tatt for seg 196 vitenskapelige artikler og analysert data fra i alt 30 millioner mennesker.

Folk som drev med 75 minutters moderat trening per uke, tilsvarende 11 minutters daglig, rask gange, hadde 23 prosent lavere risiko for å dø av noe annet enn alderdom, sammenlignet med inaktive mennesker.

11 minutter om dagen var også nok til å redusere risikoen for hjerte-kar-sykdom med 17 prosent og kreft med 7 prosent.

Hver 10. dødsfall kan unngås

Sagt på en annen måte ville det ifølge studien vært mulig å unngå hvert 10. av 100 for tidlige dødsfall, hvis alle mosjonerte minst 75 minutter per uke.

De offisielle anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) lyder på minst 150 minutters moderat mosjon per uke for voksne. Hvis alle personene i den nevnte studien hadde vært så aktive, ville det vært mulig å unngå 16 av 100 dødsfall.

Derimot kan ikke studien fastslå med sikkerhet at fysisk aktivitet er den direkte årsaken til færre sykdommer og et lengre liv. Som alltid med slike undersøkelser, kan forklaringen også være den motsatte – altså at folk som allerede er plaget av dårlig helse, også er mindre fysisk aktive.

Ikke desto mindre samsvarer resultatene fra studien med mange andre studier som viser at selv en begrenset mengde daglig aktivitet gir store helsegevinster.