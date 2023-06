Mens de fleste forskere er rørende enige om at ekstra skritt er supert for helsa, viser andre studier at det ikke nødvendigvis behøver å være snakk om 10 000 om dagen.

Et studie fra Harvard med 16 700 kvinner viser for eksempel at du får like mye ut av å gå 7500 skritt om dagen som av å gå 10 000 skritt.