Knesmerter kan skyldes veldig mange ting, men hvis de bare oppstår på løpetur, kan det være snakk om såkalt løperkne.

Mange opplever at det knaser i kneet når de løper, og så går det over i pausene – bare for å dukke opp igjen omtrent så fort de tar på seg løpeskoene igjen. Det skyldes trolig at slimposen på utsiden av kneet er irritert.

En av de tingene du kan gjøre selv for å lindre smertene, er å studere løpestilen din og jobbe systematisk med å forbedre den. Hvis du ikke sørger for å lande med et akkurat passe bøyd kne, får du nemlig ikke fordelt støtet på en optimal måte, og det kjennes. Løsningen går ofte ut på å ta flere, men kortere steg per minutt. Nedenfor ser du hvordan du gjør det.