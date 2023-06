Mange gjør den feilen at de kaster seg ut i for lange distanser for tidlig, med det resultat at de får en dårlig opplevelse. Men 1,6 km er en overkommelig distanse for utrente løpere, særlig hvis du holder et helt rolig tempo i starten.

LØP 5 KM: Løpeprogram for nybegynnere. Prøv våre lydfiler, og bli guidet på hver eneste løpetur.