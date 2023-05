Stemmer det at tøying ikke motvirker støle muskler?

Tøy når du har lyst. Det finnes faktisk ikke noe optimalt tidspunkt, så bare gjør det når du har lyst. Hvis du kjenner at musklene er stramme om morgenen, er det en like god anledning til å tøye som hvis de er stramme om kvelden. Forskning viser nemlig at det er mye viktigere at du tøyer enn når du gjør det.

Hold strekket i 30 sekunder. Tell til 30, ta en kort pause, og gjenta to–tre ganger for hver muskelgruppe. Det er ingen grunn til å tøye ut i mer et halvt minutt om gangen, så gled deg over at det er alt som skal til.