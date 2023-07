Slik får du sterkere skuldre

… uten vekter, må du snu ting litt på hodet. I øvelsen inverted skulderpress presser du din egen kroppsvekt vekk fra gulvet i stedet for å presse en vekt opp over hodet. Du starter med hendene i gulvet og går på tærne inn mot hendene, slik at baken står opp i lufta og kroppen danner en omvendt V. Bøy albuene, og senk kroppen langsomt ned, slik at hodet såvidt streifer gulvet. Strekk så armene ut igjen.

TIPS: I stedet for å ha føttene i gulvet, kan du plassere dem på en benk eller en kasse bak deg.