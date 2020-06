Du har kanskje litt vanskelig for å tro at to tennisballer faktisk kan utgjøre en stor forskjell for ømme skuldrer og en stiv nakke. Men når det er en dreven yogainstruktør som anbefaler metoden, kan det være verdt å ofre noen tiere på baller og fem minutter på et par øvelser for å se hva som skjer.

– I stedet for å ta turen til en massør, kan du ta saken i egne hender og bruke tennisballer et par minutter om dagen. Det er både mye enklere og billigere. Tennisballer er akkurat passe harde og masserer effektivt så snart du beveger deg oppå dem, forklarer yogainstruktør Susanne Lidang. Hun anbefaler tre øvelser der du ligger på ballene og bruker kroppsvekta til å massere deg med.

Du blir stiv av å sitte stille

Cirka 7 av 10 får problemer med smerter fra nakke- og skulderpartiet en eller annen gang i løpet av livet, og stillesittende arbeid og ensformige bevegelser har en stor del av skylda.

– Mange trenger ikke å bevege seg i det hele tatt i hverdagen. Vi sitter foran pc-en hele dagen, synker sammen, krummer ryggen og lar hodet og skuldrene falle framover. Det gjør at vi med tiden blir stive og får vondt, sier yogainstruktøren.

Det aller beste er naturligvis å forebygge smertene ved ikke å stå eller sitte for lenge i samme stilling, og generelt passe på holdningen. Men hvis skaden først er skjedd, kan de små tennisballene utføre små mirakler.

– Øvelsene passer for absolutt alle og du kan ikke gjøre feil. Det kan godt gjøre skikkelig vondt i starten, men hvis du gjør øvelsene flere ganger i uka, blir du raskt bedre og kan glede deg over færre smerter i hverdagen, lover Susanne Lidang.