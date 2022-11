Sukessprogram: Styrketrening

To økter i uka på under én time er nok til å styrke både formen og helsa, og det burde være overkommelig! Har du lyst til å etablere en fast rutine, er det lurt å senke ambisjonsnivået og fokusere på å trene målrettet og effektivt. Her får du to programmer som passer perfekt til nettopp det.