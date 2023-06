Slik får du sterkere triceps

Hele vinteren går vi og gleder vi oss til å ta på oss kortermede topper og stroppekjoler. Når det så endelig er tid for å lufte armene, husker vi plutselig at det er noe som heter triceps, og at de må trenes. Ikke bare for at de skal se bra og definerte ut, men for at du skal klare mange vanlige hverdagsbevegelser.

Heldigvis er det lett å trene triceps, og du behøver ikke engang å dra til treningssenteret.

Les mer om triceps og hvordan de trenes: