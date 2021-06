Tren på bøljan blå

Synet av et surfebrett får de fleste til å tenke på vind, fart og skremmende høye bølger. Men ikke hvis brettet skal brukes til stand up paddling, eller SUP som det også kalles. Den populære vannsporten er langt fra like actionpreget som vanlig surfing. Det handler tvert imot om å ta inn omgivelsene på rolig vann, og er en aktivitet som passer for absolutt alle som har noenlunde god balanse. Den store fordelen er at du fort får til dette brettet, som er bredere enn et vanlig surfebrett, og dermed lettere å holde balansen på. Det går vanligvis ikke lang tid før du står oppreist og er klar til å føre den lange padleåra gjennom vannet. Underveis blir så godt som alle musklene aktivert, og jo fortere du padler, jo høyere puls får du. I motsetning til flere andre typer vannsport har du imidlertid overskudd til å løfte blikket og følge med på det som skjer rundt deg, og suge til deg inntrykk mens du trener.

Slik aktiveres kroppen under stand up paddling:

Armer og skuldrer: Når du padler, er det spesielt armene og skuldrene som jobber.

Kjernen: Du strammer overkroppen for å holde balansen, og trener dermed hele kjernemuskulaturen.

Kondisjon: Hvis du padler litt fort, stiger pulsen, og du styrker kondisjonen.

Lårene: Beina blir aktivert for å gi bedre balanse. Spesielt lårmusklene jobber når du bøyer knærne litt.

SUP kan gjøres overalt hvor det er vann: havet, innsjøer, vann, fjorder og elver. Det viktigste er at du finner et vindstille sted den første gangen, og holder deg på grunt vann vann til du er blitt ordentlig fortrolig med brettet.

Hva får du ut av det?