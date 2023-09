7 nybegynnerfeil som ødelegger på treningssenteret

Blir du sliten bare ved tanken om at du skal til treningssenteret, og har det som egentlig skal være et fristed, bare endt med å være enda en ting som skal krysses av på lista over ukas mange gjøremål? I så fall må du ta affære. Hvis du ikke nyter treningen ordentlig før den er unnagjort, har treningsmedlemskapet rett kurs mot den skuffen du aldri åpner.

Fiks det: Finn en treningsform du virkelig liker, i stedet for å strebe etter at den må være den mest effektive. Utforsk mulighetene på senteret. Hvis du synes det er kjedelig å løfte vekter alene, så meld deg på en crossfit- eller styrketime.

TIPS: Velg et senter like ved der du bor eller på vei til jobben, ellers ender det med at du bruker mer tid på transport enn på trening.