Om vinteren føler du deg ikke på langt nær like overopphetet og dehydrert, og kan holde på lenger før du trenger hvile. En studie av maratonløpere viser for eksempel at den perfekte løpetemperaturen er bare cirka fem–sju grader. Da bruker kroppen et minimum av energi på å opprettholde kjernetemperaturen – energi som kan brukes til å prestere bedre. Men husk at du må drikke like mye som ellers.