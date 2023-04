Hvorfor vil du ha en personlig trener? Er det for å bli noen kilo lettere? For å lære bedre treningsteknikk? For å få gode rutiner? Inspirasjon til programmer? Et spark bak for å komme i gang? Hjelp til å trene med en skade? Eller noe helt annet?

Det er avgjørende at du kan fortelle treneren nøyaktig hva du vil oppnå, slik at vedkommende kan skreddersy et opplegg – eller sende deg videre hvis han eller hun ikke er den rette til oppgaven.

Vil du for eksempel slanke deg, men har ikke tid til å trene, kan kanskje en ernæringsfysiolog være et mer opplagt valg. Og sliter du med lidelser som angst, stress, depresjon eller dårlig selvbilde, er trolig en psykolog eller en coach den som kan hjelpe deg med det mentale før du retter oppmerksomheten mot kroppen.

