Er det best å ta dype knebøy eller bør jeg prioritere vekt?

Mange er overbevist om at knebøy er en øvelse som må utføres med tung vekt for å være skikkelig effektiv.

Hvis du ikke allerede har full kontroll på teknikken, er det imidlertid vesentlig viktigere at du fokuserer på å gjøre øvelsen riktig enn å legge på mest mulig vekt.

God knebøyteknikk innebærer nettopp at du kommer dypt ned. Det gir nemlig klart størst utbytte. Forskning viser faktisk at dype knebøy gir vesentlig større muskelvekst på forsiden av låret, setemusklen og innsiden av låret enn hvis du nøyer deg med halv knebøy – selv om du må trene med lavere vekt. Dype knebøy er nemlig mer krevende.

Men hvordan definerer vi "dype" knebøy? Uttrykket betyr at du går så langt ned at hoften er under knehøyde og at lårene er parallelle med gulvet samtidig som du holder ryggen rett fra halebein til nakke. Resten av teknikken får du hjelp med i boksen under. Når teknikken sitter, kan du begynne å øke vekten – sakte, men sikkert!