Hvis du vil gå ned i vekt, er en kettlebell perfekt, siden den gir et generelt høyere kaloriforbruk enn tradisjonell styrketrening. Forskere fra University of Wisconsin hevder faktisk at du ved vanlige kettlebelløvelser forbrenner opptil hele 20 kalorier per minutt. Det skyldes blant annet at øvelsene ofte gir høy puls, og i tillegg involverer de mange svingninger og rotasjoner som aktiverer flere muskelgrupper.