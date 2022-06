Du behøver ikke å være en dreven yogi for å mestre denne fantastiske hvilestillingen som kalles «viparita karani». Med mindre du har små barn som du pleier å leke med, befinner du deg trolig sjelden nede i gulvhøyde. Å prøve det er fint i seg selv og fungerer som et avbrekk fra hverdagens kjas og mas. Ofte er det faktisk når du ikke aktivt prøver å løse et problem at de gode ideene kommer, så opp med beina og slapp av.