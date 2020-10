Yogablokk – slik bruker du den

Hvor mange yogablokker bør jeg ha?

Det kan være lurt å ha to yogablokker. Noen øvelser krever nemlig støtte flere steder på kroppen samtidig, for eksempel under hvert kne, eller du trenger en i hver hånd.

Med to blokker kan du også stable dem oppå hverandre og komme enda høyere opp i enkelte øvelser.

