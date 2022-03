Usant

Vi reagerer ikke likt på samme treningsinnsats. Det gjelder både hvor fort vi kommer i form og hvor lett vi går ned i vekt. Men teorien om såkalte non-responders som ikke responderer på trening, støttes ikke av forskning. Det store amerikanske HERITAGE-prosjektet har likevel vist at noen må gjøre en betydelig større innsats for å oppnå resultater som andre klarer lett. HERITAGE viser dessuten at denne evnen verken er knyttet til kjønn, etnisitet eller alder. Hvor hardt du må jobbe for å bli kvitt kiloene, er altså nærmest et spørsmål om flaks eller uflaks, men det er i hvert fall mulig for alle rent fysiologisk.

Kilder: Medicine and Science in Sports and Exercise Bente K. Pedersen, overlege og Morten Zacho