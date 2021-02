Hvor ofte bør jeg trene? Hvis du vanligvis er aktiv i omtrent en halvtime om dagen, for eksempel ved at du går eller sykler til og fra jobb, kan du få en fin treningsuke med to ukentlige HIIT-økter på cirka 20 minutter. Allerede etter to–tre uker vil du trolig kjenne at formen er blitt bedre. Hvis du vanligvis er aktiv i omtrent en halvtime om dagen, for eksempel ved at du går eller sykler til og fra jobb, kan du få en fin treningsuke med to ukentlige HIIT-økter på cirka 20 minutter. Allerede etter to–tre uker vil du trolig kjenne at formen er blitt bedre.

Kan jeg trene HIIT på apparater?

Du kan godt inkludere ett apparat eller to i en HIIT-økt, så lenge du velger apparater som får deg til å hive etter pusten. Ulempen er at det kan bli for mange pauser når du skal Husk håndkle, for svetten kommer til å renne. Men du kommer lynraskt i form! justere apparatene og krongle deg inn og ut av dem.

Er det lett å skade seg?

Skaderisikoen er ikke større ved HIIT enn ved det meste av annen trening, men du må være nøye med oppvarmingen og alltid lytte til kroppen. Du skal selvfølgelig presse deg ved HIIT-trening, men ikke bli overmodig. Hold deg unna øvelser som gjør at du får direkte vondt i leddene, eller der du mister balansen.Ikke gå for hardt ut hvis du ikke er vant til å trene HIIT. Og hvis du trener hjemme, så pass på at det ikke er noen gulvtepper eller andre ting som du kan skli på.