5:2-kuren ...

I utgangspunktet er det ingenting i veien for å legge de to fastedagene etter hverandre. Mannen bak dietten, Michael Mosley, argumenterer imidlertid for at det er unødvendig hardt å faste to dager i strekk – og anbefaler at du skiller fastedagene fra hverandre.

Hvis du likevel foretrekker å ta dem i ett, må du være klar over at det kanskje vil virke hardere og mer ubehagelig. Dermed øker også faren for at du ikke klarer å fullføre dietten.