Er det greit å trene magen hver dag?

Det er ikke farlig å trene magen daglig, så lenge du ikke tar deg helt ut. De fleste klarer å ta et sett magebøyninger per dag, men forskningen tyder på at du oppnår bedre resultater ved å trene til utmattelse i flere sett, og da vil nok de fleste også ha behov for å restituere mellom treningsøktene.

— Lukas Moesgaard, Ph.d-student ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet