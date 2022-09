Både sant og usant 👍🏼👎

Selv om vi er født forskjellige, er det ikke noe genetisk i veien for at også du kan få flat mage. Alle har muskler under huden og fettlaget. For noen tar det bare mer tid å bli kvitt fettet, og noen går ned på lår og armer før turen kommer til magen.

Hvis du er i kaloriunderskudd lenge nok, vil du til slutt miste det fettlaget som ligger mellom deg og en flat mage. Men husk at flat mage ikke nødvendigvis er et sunnhetstegn, og kanskje det er bedre med en liten, myk kul på magen enn et lavt tall på vekten.

Har du løs hud på magen etter en graviditet eller et vekttap, vil du trolig også erfare at det er nesten umulig å få helt flat mage uansett hvor slank du er. Her gjelder det å omfavne kroppen sin som den er, og huske at løst mageskinn på ingen måte er farlig eller uvanlig.