Slik får du en sterkere mage

... i forbindelse med for eksempel en løpetur eller en styrkeøkt, er det best å avslutte med mageøvelsene.

Hvis du gjør øvelsene før annen trening, risikerer du nemlig at kjernemusklene i mage og rygg blir så utmattede at det går ut over løpestilen eller evnen til å stabilisere kroppen optimalt ved store styrkeøvelser som knebøy og markløft. Her spiller nemlig også magemusklene en viktig rolle.