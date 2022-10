Hypothalamus mottar signaler fra blant annet tarmen, fettvevet og bukspyttkjertelen, som forteller om den skal øke sultfølelsen eller gjøre deg oppmerksom på at du er mett. Det høres veldig smart og effektivt ut, så hvorfor er det da så mange av oss som sliter med å spise når vi er sultne, og slutte igjen når vi er mette?

Fra naturens side er vi nemlig ganske flinke til å registrere når vi er mette, og ikke minst når vi er sultne. Fordi alle levende organismer er avhengige av å bli tilført energi, er kroppen skapt til å skaffe deg mat. Derfor sitter også appetittreguleringsmekansimen i et av de eldste områdene i hjernen, nemlig hypothalamus, som befinner seg et par centimeter bak øynene.

Fornemmelse eller følelse

Etter hvert som årene går, begynner det å skje noe med sult- og metthetsfølelsen. Kanskje foreldrene dine lærte deg at det var viktig å spise opp maten da du var liten, og da du begynte i barnehagen og senere på skolen, var det noen andre som bestemte når du skulle spise, enten du var sulten eller ikke akkurat da. Du lærte med andre ord å sette både sult- og metthetsfølelsen til side.

Senere begynte du kanskje også å forbinde mat med ulike følelser. Hvis du jobber mye, begynner du kanskje å forbinde mat med en av dagens få pauser, og dermed med ro. Og hvis vi på et eller annet tidspunkt følger en slankekur, lærer du kanskje at det finnes mat som er «forbudt» og at du skal skamme deg når du spiser den.

Det kan være sosiale normer som vinner over din egen appetitt. Når en kollega har med kake, er det vanskelig å være den som takker nei til den vennlige gesten.

Det finnes med andre ord utallige mekanismer som gjør det vanskelig for mange å lytte til sin egen magefølelse. Og det gjør det ikke lettere at vi lever i et samfunn hvor vi nesten alltid har enkel tilgang til mat.