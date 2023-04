Eksperten: Slik kan du spise sunt i kantina

"Kjære ekspert, Jeg betaler et fast beløp hver måned for å spise det jeg vil i kantina på jobben. Det er fint, og det er mye å velge mellom, men buksene mine er blitt strammere ... Hvordan kan jeg spise sunt i kantina, slik at jeg ikke legger på meg?".