Munnen føles nok ren og fin etter at du har gurglet munnvann, men det er ikke sikkert at den faktisk er det. I så fall er det i hvert fall ikke den blå væskens fortjeneste. Det forklarer Britt Lilja, tannlege og klinikksjef ved Østerbro TandlægeCenter:

"Du bør bare bruke det hvis du har vært gjennom et større inngrep i munnen, for eksempel fjerning av en visdomstann, eller hvis du har et sår eller en infeksjon, forklarer Britt Lilja.

Akkurat som med penicillin er det en risiko for at vi blir immune mot de aktive ingrediensene hvis vi bruker det for mye. Og som du ser under, er ikke dette den eneste bivirkningen av denne typen munnvann.