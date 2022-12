NÅR DU SKAL SPISE GODTERI ...

... velger du kanskje å kose deg med bare noen få biter hver dag i stedet for å hive i deg en hel pose lørdag kveld, fordi du tror at det er mindre skadelig med litt om gangen. Men det er faktisk mye bedre å «få det unna» og spise hele dosen på én gang i stedet for å gå rundt og småspise sukkerbomber hele uka – i hvert fall for tennene.