Alle som har hatt vannkopper kan utvikle helvetesild senere i livet. Og jo eldre du er, desto mindre motstandsdyktig er du overfor utbrudd av viruset. Spesielt etter fylte 50 øker risikoen for å få sykdommen betydelig. Også risikoen for langvarige smerter på grunn av helvetesild øker med alderen. Hos barn og voksne under 50 år forsvinner ofte smertene sammen med utslettet. Men i aldersgruppa 50–60 år har hver femte smerter i over ett år etter at helvetesilden brøt ut. For dem over 70 år er det bortimot halvparten som har smerter i over ett år etter sykdomsutbrudddet.

Men det er ikke bare alderen som øker risikoen for at du skal få kjenne smaken av helvetesilden. Personer med svekket immunforsvar, for eksempel på grunn av overtrening, HIV og kreft, har også økt risiko for å få helvetesild. Det samme gjelder personer med forskjellige giktsykdommer, inklusiv artrose.