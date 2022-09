Tær skal liksom bare fungere. Hvis noe er galt, merker du det fort når du går og står, og sånn er det med inngrodde negler også. Du merker garantert at det begynner å gjøre vondt når du skal ta på deg sko som klemmer rundt den vonde tåa.

Det er ganske vanlig å få en inngrodd negl. Av 1000 personer vil cirka to–fire hvert år trenge legebehandling på grunn av en negl som har grodd ned i huden. Heldigvis kan du gjøre et par ting selv før det går så langt. Både for å forebygge at neglen vokser skjevt, og for å bli kvitt infeksjonen igjen.

Sjekk ekspertens råd om både forebygging og behandling.