Hva slags behandling er det mot hudkreft?

Dersom undersøkelsene viser at det er snakk om kreft, vil legen fjerne et større stykke av huden rundt det stedet som er angrepet for å sikre at hele svulsten blir fjernet.

Ved basalcellekreft kan du unngå operasjon i det sarte øyepartiet og rundt neseborene ved at området heller stråles.

Platecellekreft krever ofte at det fjernes et større stykke hud, og i så fall vil såret bli dekket ved at det transplanteres hud fra andre steder på kroppen. Hvis platecellekreften har spredt seg, kan området stråles etterpå for å drepe kreftcellene.