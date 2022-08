Hvis du har velfungerende og smertefrie hofter, tenker du ganske sikkert ikke noe særlig på dem i det daglige – med mindre du av og til tenker at de godt kunne ha vært mindre eller større.

Men det er faktisk all grunn til å sende dem en kjærlig tanke, for like viktig som hjertet er for kretsløpet, like viktige er hoftene for hele kroppens bevegelsesapparat.

Hofta er et av kroppens mest allsidige ledd. Du har muskler, knokler og sener som går hele veien fra ryggen, over hoftene og ned i beina. Hofta bidrar med andre ord til å holde hele kroppen sammen. Det gjør den også til et ekstra utsatt ledd som i løpet av et langt liv kan bli slitt på mange måter. I verste fall kan hofteslitasje føre til smerter og plager som hindrer deg i å leve et aktivt liv.